وزير الري: مصر أعلى دولة في إعادة استخدام المياه المعالجة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر أعلى دولة في العالم في إعادة استخدام المياه المعالجة، مضيفا أننا نحتاج 3 مليار متر مكعب مياه من التحلية حتى 2030.





وأشار "عبدالعاطي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن برنامج التحول للري الحديث جاري تنفيذه، مؤكدا أن مصر قادرة على تحويل الأزمة إلى فرصة.





وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "نقلة حضارية"، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة.





ويتناول "الفيلم التسجيلي"، الجهود اللمبذولة في تطوير منطقة مصر الجديدة، وامتداد العمل إلى منطقة مدينة نصر، وعدد من طرق الجمهورية، حيث تم إنشاء عدد من الكباري، فضلا عن تطوير طرق، فضلا عن تطوير قصر البارون.





واستهل افتتاح عدد من المشرعات القومية بشرق القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بآيات من الذكر الحكيم، بصوت القارىء أيمن عقل.





قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم الإثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات.



