رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لمواصلة النمو بقطاعات البناء والتشييد والاتصالات والطاقة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:49 ص
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
الفجر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لمواصلة النمو بالتركيز على قطاعات التشييد والبناء والاتصالات والطاقة والزراعة.

وأضاف خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال ما يتم إنجازه في مشروعات قطاع الزراعة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والقوات المسلحة وكبار رجال الدولة والقيادات الدينية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو لعام 2020.
وتحتفل مصر هذه الأيام بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، حيث خرج الملايين من أبناء الشعب المصرى منتفضين ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن في غفلة من الزمن ليملأوا الشوارع والميادين في كل أنحاء مصر في مشهد حضاري ليستعيد هويته وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار وتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر وتأمين المستقبل.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من السبت الماضي ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.

وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:

(إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق - تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة - فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية - فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً - عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة - السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً - تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة - فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً).

وتتضمن القرارات: (زيادة نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية عن 25% من الطاقة الاستيعابية - يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة والسينما والمسارح بنسبة لاتزيد عن 25% من طاقتها - استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة - منع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية - يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها - تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك - توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 12 منتصف الليل حتى 4 صباحًا).

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