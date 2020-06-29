عدد كبير من طوكيو يرفضون إقامة الأولمبياد في 2021

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الإثنين، أن أكثر من نصف سكان طوكيو يعارضون استضافة العاصمة اليابانية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2021، والتي كان من المقرر إقامتها هذا العام، قبل تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.





بحسب الاستطلاع الذي أجري في نهاية الأسبوع من قبل وسيلتي إعلام محليتين، أبدى 57.1% من السكان أملهم في تأجيل جديد للأولمبياد الصيفي أو حتى إلغائه بالكامل، بينما أبدى 46.3% رغبتهم في إقامته.





وبين المعارضين، دعا 27.7% الى إلغاء الدورة الأولمبية بالكامل، بينما فضل 24% إرجاء جديداً.





وشارك في الاستطلاع الذي أجرته وكالة كيودو، وقناة طوكيو أم أكس، 1030 شخصاً، ويأتي بعد تحذير عدد من الخبراء في المجال الصحي، من أن إقامة الدورة في موعدها الجديد قد لا تكون ممكنة أيضاً، في حال لم تتم السيطرة بشكل كافٍ على جائحة "كوفيد 19" التي تسببت حتى الأحد بأكثر من 10 ملايين إصابة و500 ألف وفاة معلنة حول العالم، منذ بدء ظهور الفيروس في الصين أواخر العام 2019.