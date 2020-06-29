وزير الري: أزمة السيول أصبحت من التاريخ

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر عانت من أزمة السيول خلال الفترات الماضية، ولكنها أصبحت من التاريخ الآن، منوها بأن السيل الذي تعرضت مصر له هذا العام لم يحدث منذ 200 عام، وكان اختبار قوي للبنية التحتية.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن مصر أكثر دولة جافة بالعالم، لافتا إلى أنه لا توجد دولة في أفريقيا تعيد استخدام المياه عالية الملوحة إلا مصر.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "نقلة حضارية"، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة.

ويتناول "الفيلم التسجيلي"، الجهود المبذولة في تطوير منطقة مصر الجديدة، وامتداد العمل إلى منطقة مدينة نصر، وعدد من طرق الجمهورية، حيث تم إنشاء عدد من الكباري، فضلا عن تطوير طرق، فضلا عن تطوير قصر البارون.

واستهل افتتاح عدد من المشرعات القومية بشرق القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بآيات من الذكر الحكيم، بصوت القارىء أيمن عقل.

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم الإثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات.

وأوضح السفير بسام راضي، أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

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