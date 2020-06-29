التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:36 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي تباين بأداء المؤشرات ، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.22%مع تأثره بتقفيل مراكز العام من قبل صناديق الاستثمار.


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 10824 نقطة، 
بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1408 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى  الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2194 نقطة.

وإختتمت المؤشرات المصرية أولى تداولات  أمس الأسبوع على تباين  بأدء المؤشرات ، ليستكمل المؤشر الرئيسي موجة جنى الارباح التى بدأها أمس على قياداته و لكن بوتيرة أقل ليغلق على تراجع بنسبة  0.38% عند 10848 نقطة ، فيما أغلق السبعينى الافضل أداء عند 1399.39 نقطة بارتفاع 1.06% . ليستمر التباين فى أداء المؤشرين مع تأثر  المؤشر الرئيسي بتقفيل مراكز العام من قبل صناديق الاستثمار منعكسا على الاسهم القائدة التى واصل بعضها التراجع بصورة طفيفة ، و تماسك البعض الآخر عند مناطق دعمه القريبة مع استمرار مبيعات المؤسسات العربية و الأجنبية مقابل مشتريات من المؤسسات و صناديق الاستثمار المحلية ، فيما اتجه الافراد للشراء على أسهم السبعينى و خاصة الخبرية منها و كذلك المضاربية لينعكس ذلك لمعاودة الأداء الصاعد السبعينى بعد جلسة واحدة من التراجع 


و جاء ت التداولات  بقيم منخفضة نسبياً بلغت 760 مليون جنيه بحجم تداول 288 مليون سهم من خلال 34051 صفقة بمخطط سيولة 47% للشراء ، بالتداول على 171 ورقة مالية ، ربحت منها 75 ورقة و تراجعت 76 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 20 ورقة مالية دون تغيير ، لينهى راس المال السوقى على تراجع طفيف ب 0.535 مليار جنيه مسجلا 586.345 مليار جنيه  .

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