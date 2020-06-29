التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات ، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.22%مع تأثره بتقفيل مراكز العام من قبل صناديق الاستثمار.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 10824 نقطة،

بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1408 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2194 نقطة.

وإختتمت المؤشرات المصرية أولى تداولات أمس الأسبوع على تباين بأدء المؤشرات ، ليستكمل المؤشر الرئيسي موجة جنى الارباح التى بدأها أمس على قياداته و لكن بوتيرة أقل ليغلق على تراجع بنسبة 0.38% عند 10848 نقطة ، فيما أغلق السبعينى الافضل أداء عند 1399.39 نقطة بارتفاع 1.06% . ليستمر التباين فى أداء المؤشرين مع تأثر المؤشر الرئيسي بتقفيل مراكز العام من قبل صناديق الاستثمار منعكسا على الاسهم القائدة التى واصل بعضها التراجع بصورة طفيفة ، و تماسك البعض الآخر عند مناطق دعمه القريبة مع استمرار مبيعات المؤسسات العربية و الأجنبية مقابل مشتريات من المؤسسات و صناديق الاستثمار المحلية ، فيما اتجه الافراد للشراء على أسهم السبعينى و خاصة الخبرية منها و كذلك المضاربية لينعكس ذلك لمعاودة الأداء الصاعد السبعينى بعد جلسة واحدة من التراجع







