رئيس الوزراء: مشروع ممشى أهل مصر سيكون واجهة حضارية جديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة ستبدأ مشروع تطوير القاهرة الخديوية قريبا، كما جاري العمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون.





وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أنهم ينفذون حاليا مشروع تطوير كورنيش النيل، أو ما يطلق عليه ممشى أهل مصر، من أول كوبري إمبابة حتى قصر النيل معقبا: "نريده أن يكون واجهة حضارية جديدة لمصر، وسننتهي من المرحلة الأولى منه بنهاية هذا العام".





وأضاف أن ميدان التحرير كان بداية لمشروع تطوير القاهرة الخديوية، لافتا إلى أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو جاري تطويره ومنح تعويضات لسكان المنطقة.





وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "نقلة حضارية"، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة.





ويتناول "الفيلم التسجيلي"، الجهود اللمبذولة في تطوير منطقة مصر الجديدة، وامتداد العمل إلى منطقة مدينة نصر، وعدد من طرق الجمهورية، حيث تم إنشاء عدد من الكباري، فضلا عن تطوير طرق، فضلا عن تطوير قصر البارون.





واستهل افتتاح عدد من المشرعات القومية بشرق القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بآيات من الذكر الحكيم، بصوت القارىء أيمن عقل.





قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم الإثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات.





وأوضح السفير بسام راضي، أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.