تفاصيل حريق مستشفى بدراوي في الإسكندرية (صور)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
شب حريق هائل، اليوم الإثنين، بمستشفي بدراوي فرع محمد نجيب بسيدي بشر شرقي محافظة الإسكندرية، نتيجة حدوث ماس كهربي بوحدة العناية المركزة.

وقالت المستشفى في بيان لها، أنهم تفاجأوا  بحدوث ماس كهربائي باحدي التكييفات داخل وحدة العناية المركزة، وما هي إلا ثوانٍ معدودة حتي تحول الماس الكهربي إلي حريق هائل لم يتثن لأي من العاملين استيعاب الموقف لاحتوائه نظرا لسرعة الاشتعال الناتج، بناء علي أقوال شهود عيان من العاملين بداخل المستشفي.

وأضافت المستشفى، أنه في خلال دقائق وصلت سيارات قوات الدفاع المدني والإطفاء وسيارات هيئة مرفق الإسعاف وتم التعامل مع الحريق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

هذا وقد وصل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، والنيابة لفتح تحقيقات في الحادث، وجاري تحديد الخسائر.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

تفاصيل حريق مستشفى بدراوي في الإسكندرية (صور)
تفاصيل حريق مستشفى بدراوي في الإسكندرية (صور)
تفاصيل حريق مستشفى بدراوي في الإسكندرية (صور)
تفاصيل حريق مستشفى بدراوي في الإسكندرية (صور)
تفاصيل حريق مستشفى بدراوي في الإسكندرية (صور)
تفاصيل حريق مستشفى بدراوي في الإسكندرية (صور)

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