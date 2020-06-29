آرسنال يصطدم بمانشستر سيتي ولقاء ناري بين اليونايتد وتشيلسي

أكمل فريق مانشستر سيتي قافلة المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على نيوكاسل 2-0 اليوم الأحد في دور الثمانية من البطولة.





مانشستر يونايتد يواجه تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله كيفين دي بروين في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 68.





وكانت فرق مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال تأهلت للدور قبل النهائي بالبطولة.





ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال، فيما يلتقي تشيلسي مع مانشستر يونايتد، في الدور قبل النهائي الذي يستضيفه ملعب ويمبلي يومي 18 و19 يوليو .