رئيس الوزراء: الانتقال للعاصمة الإدارية فرصتنا الذهبية لإعادة القاهرة لرونقها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة نجحت في تنفيذ نظام التعليم عن بعد، ورفع سرعة الإنترنت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أنهم نفذوا العديد من المشروعات الخاصة بتطوير الطرق في شرق القاهرة، بهدف حل المعضلة الكبيرة في شوارع القاهرة الكبرى.





وأضاف أن القاهرة شهدت حركة تطوير كبيرة، معقبا: "كان يتردد أن الحكومة عندما ستنتقل للعاصمة الإدارية ستهمل القاهرة، ولكن بالعكس كانت فرصتنا الذهبية لإعادة القاهرة لرونقها".





وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "نقلة حضارية"، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة.





ويتناول "الفيلم التسجيلي"، الجهود اللمبذولة في تطوير منطقة مصر الجديدة، وامتداد العمل إلى منطقة مدينة نصر، وعدد من طرق الجمهورية، حيث تم إنشاء عدد من الكباري، فضلا عن تطوير طرق، فضلا عن تطوير قصر البارون.





واستهل افتتاح عدد من المشرعات القومية بشرق القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بآيات من الذكر الحكيم، بصوت القارىء أيمن عقل.





وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم الإثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات.



