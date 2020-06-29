رئيس الوزراء: إضافة مليون و200 ألف فدان للزراعة السنوات المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن قطاع الزراعة من القطاعات التي تحتل أولوية لدى الدولة، معلنا أن قطاع الزراعة سيشهد إضافة أكثر من مليون و200 ألف فدان خلال السنوات القادمة.





وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة خصصت 15 مليار جينه لقطاع الاتصالات لتنفيذ عدد من المشروعات به، منوها بأنه اعتبارا من أغسطس القادم سيجرى إضافة خدمات اليكترونية جديدة للمواطنين تيسيرا عليهم.





وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "نقلة حضارية"، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة.





ويتناول "الفيلم التسجيلي"، الجهود اللمبذولة في تطوير منطقة مصر الجديدة، وامتداد العمل إلى منطقة مدينة نصر، وعدد من طرق الجمهورية، حيث تم إنشاء عدد من الكباري، فضلا عن تطوير طرق، فضلا عن تطوير قصر البارون.





واستهل افتتاح عدد من المشرعات القومية بشرق القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بآيات من الذكر الحكيم، بصوت القارىء أيمن عقل.





قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم الإثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات.



