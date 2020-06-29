"مسيرها تتعدل".. دويتو جديد لـ مينا عطا ومحمد شاهين

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يتعاون المطرب مينا عطا مع المطرب محمد شاهين في دويتو غنائى جديد، يحمل عنوان "مسيرها تتعدل"، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب، وهو من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق.





وفي سياق آخر، طرح محمد شاهين في شهر رمضان الماضي، دعاءً دينيًا يحمل اسم " صوت الآذان "، وهو من كلمات سيد عزمي، وألحان وليد سامي، وتوزيع إسلام الحسن، ومن تصوير محمود بامبو.



والجدير بالذكر أن محمد شاهين طرح ألبومه الغنائي العام الماضى

وتعاون في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أمير طعيمة، أحمد المالكى، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعس، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادى، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدى.



