الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة الجديدة القادمة (الموعد والسبب)

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الموجة الحارة الجديدة القادمة، مؤكدة أن البلاد هذه الفترة تشهد حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية ودرجة الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا التوقيت من العام.





وحذرت شاكر من حالة الطقس يوم الاربعاء المقبل، حيث تستمر الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد لمدة يومين وترتفع الحرارة عن المعدل 3 درجات، ويرجع سبب ارتفاع الحرارة واجساسنا بالرطوبة إلى التأثر بمنخفض الهند الموسمي.





وأعلنت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد يوميا ل شبورة حفيفة في الصباح الباكر لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية ولا تعوق مستوى الرؤية، مع رياح نشطة على جنوب سيناء وخليج السويس.





وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين، يكون مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.





أما سبب الإحساس بالحرارة فيرجع لارتفاع نسب الرطوبة في الجو نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، لكن مع بداية ظهور أشعة الشمس تبدأ نسب الرطوبة في التراجع.





وتسجل درجات الحرارة على القاهرة اليوم وغدا 35 درجة، والسواحل الشمالي 29، وجنوب سيناء 38، شمال الصعيد 37، جنوب الصعيد 41 درجة.