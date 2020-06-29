الجمهور يطارد ريا أبي راشد بسبب إجرائها عمليات تجميل

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تصدرت الإعلامية رايا أبي راشد، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إثارتها الجدل على السوشيال ميديا حول إجرائها عملية تجميل وشفط الدهون من وجهها وظهورها بملامح مختلفة.



يذكر أن ريا أبي راشد، من أكثر المذيعات نجاحًا وتحظى بشهرة واسعة، فقد حصلت على درجة البكالوريوس في الإقتصاد والماجستير في السينما، وتتسم بطلاقتها وتحدثها للغات المتعددة ومنها العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.





وبعد حصولها على درجة الماجستير، اتسعت نشاطاتها وقامت بتقديم وإعداد برنامج سكوب والذي حاورت من خلاله كبار نجوم هوليود.



