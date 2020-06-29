مدبولي: ننفذ مشروعات تنموية يقدر استثماراتها بـ 4.5 تريليون جنيه

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن حجم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة المصرية على مدار الست سنوات الماضية وما جاري تنفيذه، يفوق حجم استثماراته 4.5 تريليون جنيه.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف المجالات، حيث ساعدت هذه المشروعات الدولة من تحقيق طفرة في معدلات النمو، فضلا على أنها مكنتها من مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "نقلة حضارية"، خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة.

ويتناول "الفيلم التسجيلي"، الجهود اللمبذولة في تطوير منطقة مصر الجديدة، وامتداد العمل إلى منطقة مدينة نصر، وعدد من طرق الجمهورية، حيث تم إنشاء عدد من الكباري، فضلا عن تطوير طرق، فضلا عن تطوير قصر البارون.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر افتتاح عدد من المشرعات القومية بشرق القاهرة.

واستهل افتتاح عدد من المشرعات القومية بشرق القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بآيات من الذكر الحكيم، بصوت القارىء أيمن عقل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم الإثنين 29 يونيو، مجموعة من المشروعات.

وأوضح السفير بسام راضي، أن المشروعات التي يفتتحها الرئيس تشمل، تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

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