بعد انتشار خبر اعتزالها..عبلة كامل مطلوبة على جوجل

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أحتلت الفنانة عبلة كامل، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل خلال الساعات القللية الماضية، وذلك بعد انتشار اخبار إعتزالها الفن نهائيًا وإبتعادها عن الوسط الفني، وهو السبب الذى جعلها تختفي عن الأضواء.





وصرح نقيب المهن التمثيللية دكتور أشرف زكي، ل"الفجر الفني قائلًا:""لا نعلم شيء عن هذا الأمر"، وحتى الآن لم يثبت صحة هذه الأخبار المتداولة.





يذكر أن آخر اعمال عبلة كامل، مسلسل "سلسال الدم" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي حول الثأر في الصعيد، الذي عرض عام 2018، كما كان آخر ظهورها في السينما منذ 10 سنوات كاملة.