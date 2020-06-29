بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي

تلقي اللواء خالد عبد العزيز مدير الإدارة العامة لمكافحه جرائم الآداب، بلاغا من أيمن محفوظ المحامي، ضد منار سامي فتاه جديدة على مواقع التواصل وموقع "التيك توك" تقلد حنين حسام وموده الأدهم بنشر محتوي منافي للآداب ويثير الغرائز.





وبدأ أيمن محفوظ المحامي بلاغه باستعراض مجهودات الداخلية في مكافحة الدعارة الإلكترونية المتمثلة في فتيات التيك توك وغيرها من تلك المواقع التي تنسر الفاحشة والرزيلة بين شبابنا ويكون هدفهم فقط كسب المال.





وأضاف محفوظ في بلاغه، أن الإداره العامة للآداب هي المفوض بحماية المجتمع من تلك الآفات البشرية أعمالا للقرارت الوزارية، بإنشاء إدارة لمكافحة جرائم الآداب وبتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها بمكافحة كل صور الخروج على الآداب العامة، والممارسات التي تخدش الحياء ولا تتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصرى.









واستطرد محفوظ ببلاغه، أن منار سامي وهي فتاه تسير علي خطي حنين حسام وموده الآدهم وذلك بالظهور علي المواقع بملابس فاضحة واشارات إباحية والرقص بطريقه تثير الغرائز بهدف زياده متابعيها وبالتالي زياده ارباحها.





وأكد محفوظ ببلاغه ان تلك الامور تمثل جرائم بالقوانين المختلفه منها قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم الاداب العامة وقانون الانترنت الجديد بما أن الادارة طبقا للقانون الإجراءات الجنائية تعد الادارة العامة هي مكان لتلقي البلاغات ومن ثما فإننا نتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ.



