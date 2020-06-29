محافظ الفيوم يُهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى، مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.





وجاء فيها:





بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية واستعادت الوطن والآمال بإرادة شعبية خالصة، سائلًا الله العلي القدير أن يعيدها علينا بكل الخير، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".





كما بعث محافظ الفيوم برقيات التهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يُديم على شعب مصر العظيم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.



