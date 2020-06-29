رابح صقر يطرح ألبومه الجديد في هذا الموعد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



يقوم المطرب السعودى رابح صقر حاليًا بوضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المُتوقع طرحه في شهر أكتوبر المقبل، ويحتوي الألبوم على 11 أغنية متنوعة، ومن المقرر أن يقوم رابح بإعادة توزيع الأغنيتين الوطنيتين "أنت ملك، والنجم البعيد" بطريقة التخت الشرقي، في ألبومه الجديد.


وأشار رابح صقر مؤخرًا أنه يسعى في ألبومه الجديد، ووصفه بأنه سيكون "نقلة نوعية فى الموسيقى"،كتب رابح عبر منشورًا عبر حسابه على "تويتر"،قال فيه:"الألبوم إن شاء الله يكون نقله نوعية في الموسيقى لأنكم جمهوري عطوني شوية وقت لأرضي ذائقتكم".

ويٌعد الفنان رابح صقر واحد من أشهر وأبرز مطربى المملكة والخليج والعالم العربى، ونجح خلال مسيرته الفنية الرائعة فى تحقيق شعبية كبيرة في المملكة ودول الخليج، حتى لقب بموسيقار الخليج بسبب جمعه ما بين الغناء والتلحين وهو يتمتع بموهبة فذة وحسن مرهف وشغف كبير بالفن والغناء مما جعله نجمًا ساطعًا واسمًا كبيرًا في عالم الفن.


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