خلال أيام.. أحمد عز يستأنف بروفات مسرحية "علاء الدين"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
يستانف الفنان أحمد عز، فريق عمل بروفات مسرحية "علا الدين"، استعدادًا للعرض قريبًا، وذلك بعد توقفها خلال الشهور الأخيره نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.


مسرحية "علا الدين" عرضت لاول مره خلال فعاليالت موسم الرياض بالسعودية، وحققت نجاحًا جماهيرًا كبيرًا خلال عرضها في السعودية والقاهرة، نتيجة لاستخدام تقنية الهولوجرام.



مسرحية "علاء الدين" تدور أحداثة في إطار كوميدي حول علا الدين والمصباح، ويشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين منهم الفنان أحمد عز ومحمد ثروت وسامي مغاوري وتارا عماد وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وإسلام إبراهيم، والمسرحية من إخراج مجدي الهواري.

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