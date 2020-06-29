قتلها وحرقها.. ننشر صورة الطفلة ضحية العلاقة المحرمة في الطالبية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
حصلت بوابة "الفجر" على صورة الطفلة "فجر أسامة"، التي قتلت على يد سباك بالطالبية، بعدما خطفها وقام بتقطيع جسدها وحرقها داخل برميل معبأ بمادة كاوية "بوتاس"، انتقاما من والدتها؛ لإنهاء علاقة غير شرعية


وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، في واقعة خطف وقتل وتقطيع جسد طفلة على يد سباك بمنطقة الطالبية، بإرسال بقايا الجثة عبارة عن عظام، للطب الشرعي، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وللتأكد إذا تعرضت للإعتداء الجنسي من عدمه


وأمرت النيابة، بحبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد قتلها وأشعل النار في جثتها مستخدما "بشبوري" ثم قطعها بسكين كبير ووضعها داخل برميل معبأ بمادة كاوية "بوتاس" لإخفاء جريمته، وذلك لإنهاء والدة الطفلة العلاقة الغير شرعية التي تجمعهما


كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف ملابسات اختطاف طفلة وقتلها، ثم وضعها داخل خزان مياه ووضع مادة كاوية عليها بمنطقة الطالبية، وتمكنت القوات من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، إذ تبين أنه على علاقة غير شرعية بوالدة الطفلة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغا من سيدة، بتغيب إبنتها "فجر.أ"، 12 سنة، في ظروف غامضة.



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شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ الوارد، وتتبع خط سيرها، وفحص علاقات والدتها، إذ تبين أن والدتها على علاقة غير شرعية بعامل، وقررت والدة الطفلة إنهاء تلك العلاقة الغير شرعية، وهذا ما رفضه عشيقها، حيث قرر خطف ابنتها وقتلها.


وبينت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، إلى أن العشيق خطف الطفلة بشقته بمنطقة المعتمدية، ببولاق الدكرور، وقتلها ثم وضع جثتها داخل خزان مياة، ووضع عليها مادة كاوية "بوتاس"، لإخفاء معالمها، لسهولة التخلص منها.


انتقلت قوة أمنية إلى شقة العشيق بمنطقة المعتمدية، برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، والقوة المرافقة لهما، وعثر على جثة الطفلة ملقاة داخل خزان مياه، وفي تحلل تام، وضبط أدوات الجريمة عبارة عن ( بشبوري، ماسورة حديدية، سكين).
قتلها وحرقها.. ننشر صورة الطفلة ضحية العلاقة المحرمة في الطالبية
قتلها وحرقها.. ننشر صورة الطفلة ضحية العلاقة المحرمة في الطالبية
قتلها وحرقها.. ننشر صورة الطفلة ضحية العلاقة المحرمة في الطالبية
قتلها وحرقها.. ننشر صورة الطفلة ضحية العلاقة المحرمة في الطالبية

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