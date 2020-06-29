روسيا تسجل أقل عدد من الإصابات بكورونا منذ 29 أبريل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت روسيا، اليوم الاثنين، عن 6719 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أدنى زيادة تم الإبلاغ عنها في يوم واحد منذ 29 أبريل، مما رفع حصيلة البلاد إلى 641156، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"

وقالت فرقة العمل الوطنية لمكافحة كورونا إنه لقي 93 شخصا حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يرتفع عدد القتلى الرسمي إلى 9166 شخصا.

وفي الوقت نفسه، توفي أكثر من 500000 شخص في جميع أنحاء العالم من فيروس كورونا الجديد، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

يبلغ عدد القتلى حاليا 501206، مع وجود أعلى عدد من القتلى في الولايات المتحدة.

شهدت الولايات المتحدة 125،793 حالة وفاة من Covid-19، وفقًا لـ جامعة جونز هوبكنز، وهو ما يمثل أكثر من ربع الإجمالي العالمي.

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