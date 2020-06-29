أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 29-6-2020 في سوق العبور

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 29-6-2020 في سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، بعدما شهدت ارتفاعا في الأسعار بسبب الإقبال الكبير وزيادة في الطلب عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في محافظات الجمهورية، إلا أن الأوضاع حاليا تستقر إلى حد ما وتشهد الأسواق استقرار في العرض والطلب مرة أخرى، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور 

سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيه، وسجل سعر التفاح الأحمر 25 جنيها، بينما سجل سعر الرمان 15 جنيها، وسجل سعر التفاح الأخضر 22 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب 10 جنيها، هذا وسجل سعر الجوافة 12 جنيها، وسجلت سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البطيخ 10 جنيهات.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاجراءات الصحة العالمية اسعار الفاكهة في السوق اسعار الفاكهة الان

أخبار تهمك

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ ساعتين و 20 دقيقة

آرثر يعود إلى برشلونة بعد الإتفاق مع يوفنتوس واليوم الإعلان الرسمي عن الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك الهارب يقترب من الانضمام إلى عملاق تونس

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ نصف ساعة

صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي

منذ حوالي 4 ساعات

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 7 يونيو 2020 في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 8-6-2020 في أسواق الجملة

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 9-6-2020 في أسواق الجملة والمحلات

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 11-6-2020 في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-6-2020 في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم السبت 13-6-2020 في أسواق الجملة والتجزئة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

07:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن