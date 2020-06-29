أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين 29-6-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، بعد ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو جنيهان في السوق المحلي والصاغة خلال تعاملات الجمعة الماضي تزامنا مع اجازة البورصة العالمية للذهب، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر الذهب عيار18 : 678.85 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 792 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 905.10 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6336 جنيهًا
السعر العالمي : 1763 دولار

ارتفعت عقود الذهب للتسليم في شهر أغسطس1.5%؛ لتصل إلى 1779 دولارا للأونصة، وبذلك تسجل أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثمانية أعوام.

ومنذ بداية العام حتى الآن ارتفعت أسعار المعدن النفيس 13 %  لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 2012. وتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش بلوغ سعر الذهب 3000 دولار بحلول نهاية العام المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

 


 


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