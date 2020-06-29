مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي حسام مجدي

مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي حسام مجدي
الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:38 ص
حسام مجدي
توصل النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية إلى اتفاق شبه نهائي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر لتجديد عقده.
وسيقوم فايلر بتجديد عقده مع المارد الأحمر لمدة موسم واحد فقط بعد أن عرض عليه مجلس إدارة النادي تجديد عقده لمدة موسمين ولكنه رفض ذلك الأمر.
كما ينوي مسئولو القلعة الحمراء رفع راتب فايلر وجهازه المعاون ليحصلوا على مبلغ 250 ألف يورو كراتب في الشهر.
كما اتفق الأهلي مع رينيه فايلر على الحصول على راتب شهر في حالة الفوز بلقب كأس مصر وراتب شهرين في حالة الفوز بلقب الدوري المصري و3 أشهر في حالة الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية.
ووضع فايلر بعض الشروط في عقده الجديد مع الأهلي على رأسها أن يكون هو المسئول الأول عن تحديد الراحلين والصفقات الجديدة للأهلي في الصيف بالاضافه إلى تجديد وتطوير ملعب التتش الخاص بتدريبات الفريق.
وسيقوم فايلر بالتوقيع على عقده الجديد مع النادي الأهلي بشكل رسمي فور وصوله من سويسرا خلال الأيام القادمة بعد انتهاء عطلته.
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