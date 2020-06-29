مفاجأة بشأن تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي حسام مجدي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
 
توصل النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية إلى اتفاق شبه نهائي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر لتجديد عقده.

وسيقوم فايلر بتجديد عقده مع المارد الأحمر لمدة موسم واحد فقط بعد أن عرض عليه مجلس إدارة النادي تجديد عقده لمدة موسمين ولكنه رفض ذلك الأمر.

كما ينوي مسئولو القلعة الحمراء رفع راتب فايلر وجهازه المعاون ليحصلوا على مبلغ 250 ألف يورو كراتب في الشهر.

كما اتفق الأهلي مع رينيه فايلر على الحصول على راتب شهر في حالة الفوز بلقب كأس مصر وراتب شهرين في حالة الفوز بلقب الدوري المصري و3 أشهر في حالة الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية.

ووضع فايلر بعض الشروط في عقده الجديد مع الأهلي على رأسها أن يكون هو المسئول الأول عن تحديد الراحلين والصفقات الجديدة للأهلي في الصيف بالاضافه إلى تجديد وتطوير ملعب التتش الخاص بتدريبات الفريق.

وسيقوم فايلر بالتوقيع على عقده الجديد مع النادي الأهلي بشكل رسمي فور وصوله من سويسرا خلال الأيام القادمة بعد انتهاء عطلته.

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