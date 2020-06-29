سفينة صينية تدهس قاربا فلبينيا قرب مقاطعة أوكسيدنتال ميندورو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:34 ص
سفينة
سفينة
وكالات

 أفادت وسائل إعلام  في مانيلا، بفقدان 12 صيادا فيليبينيا على الأقل، إثر اصطدام قاربهم بسفينة شحن صينية قبالة الساحل الشمالي الغربي لمقاطعة أوكسيدنتال ميندورو.

 

وقال خفر السواحل، في تصريحات نقلها موقع "إنكوايرر، إن عدد المفقودين 12 صيادا، بينما قال موقع "رابلر" إن العدد قد يكون أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن حادث الاصطدام وقع بين قارب الصيد الفلبيني و"سفينة شحن صينية" ترفع علم هونغ كونغ.

 

وكان موقع "إنكوايرر"، نقل عن ضابط في خفر السواحل قوله: "عندما وصل (طاقمنا) إلى المنطقة كان لا يزال بوسعهم رؤية قارب الصيد منقلبا، لكنهم لم يعثروا على أي شخص".

 

وأشار الضابط، إلى أن تيارا قويا حال دون استمرار عمليات البحث مساء الأحد، لكنها استؤنفت فجر الاثنين.

 

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