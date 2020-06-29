محافظ الفيوم يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
ريهام على
بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الفيوم والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال". 

وقال محافظ الفيوم: "خالص تقديرنا وشكرنا العميق لقيادتكم الحكيمة التى تضع مصلحة الوطن وأبنائه دائمًا فوق أى اعتبار، راجيًا أن يمتعكم الله بالصحة والعافية، وأن يعيد مثل هذه المناسبات السعيدة على وطننا وشعبنا العظيم بكل خير وسلام، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

في سياق آخر، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من أحياء وشوارع مدينة الفيوم، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقى سيارات الأجرة والركاب بارتداء الكمامات. 

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ بدأت بتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيدة منة الله سيد رجب للتعليم الأساسي بمنطقة الحواتم، كما تفقد المنطقة المحيطة بلجنتي مدرسة النهضة بالحادقة، وجمال عبدالناصر الثانوية العسكرية. 

وأضاف أن محافظ الفيوم اطمأن على تواجد قوات الشرطة خارج لجان الامتحانات لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية بالشوارع المحيطة، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وبوابات التعقيم الذاتى للطلاب، وشدد على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم. 

كما شملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، تفقد سير العمل بمجمع مواقف سيارات الفيوم - بنى سويف بمنطقة الحواتم، للتأكد من التزام سائقي السيارات والركاب بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار العدوى بالأمراض، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والالتزام بارتداء الكمامات. 

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى تفقد المحافظ لأعمال الحملة الأمنية والمرورية بمنطقة ميدان المسلة، لمتابعة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة والركاب بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الطبية، وشدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على سلامة الجميع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ذكرى الثوره امتحانات الثانويه العامه امتحانات الثانويه العام التعقيم الذاتي 30 يونيو المجيدة

أخبار تهمك

آرثر يعود إلى برشلونة بعد الإتفاق مع يوفنتوس واليوم الإعلان الرسمي عن الصفقة

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك الهارب يقترب من الانضمام إلى عملاق تونس

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي

منذ حوالي 4 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 18 ساعة

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 16 ساعة

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يتفقد منطقة كوم أوشيم الصناعية (صور)

محافظ الفيوم يوجه بنقل أعمال شرطة الكهرباء إلى مدرسة عائشة حسانين لتفادي الزحام

بعد فرضها إجباريا.. الدولة توفر الكمامات للمواطنين لمجابهة كورونا

رئيس مدينة أبشواي بالفيوم يتابع مواقف السيارات والبنوك للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية

محافظ الفيوم يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى التأمين الصحي لعزل مصابي كورونا

السكرتير المساعد بالفيوم يتفقد شركة الغاز للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:25 ص

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

12:17 ص

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

07:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن