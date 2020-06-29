محافظ الفيوم يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.





جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الفيوم والقيادات التنفيذية والشعبية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التى أعادت هيبة الدولة المصرية بإرادة شعبية خالصة، وصححت المسار واستعادت الوطن والآمال".





وقال محافظ الفيوم: "خالص تقديرنا وشكرنا العميق لقيادتكم الحكيمة التى تضع مصلحة الوطن وأبنائه دائمًا فوق أى اعتبار، راجيًا أن يمتعكم الله بالصحة والعافية، وأن يعيد مثل هذه المناسبات السعيدة على وطننا وشعبنا العظيم بكل خير وسلام، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".





في سياق آخر، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من أحياء وشوارع مدينة الفيوم، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتزام سائقى سيارات الأجرة والركاب بارتداء الكمامات.





قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ بدأت بتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيدة منة الله سيد رجب للتعليم الأساسي بمنطقة الحواتم، كما تفقد المنطقة المحيطة بلجنتي مدرسة النهضة بالحادقة، وجمال عبدالناصر الثانوية العسكرية.





وأضاف أن محافظ الفيوم اطمأن على تواجد قوات الشرطة خارج لجان الامتحانات لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية بالشوارع المحيطة، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وبوابات التعقيم الذاتى للطلاب، وشدد على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم.





كما شملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، تفقد سير العمل بمجمع مواقف سيارات الفيوم - بنى سويف بمنطقة الحواتم، للتأكد من التزام سائقي السيارات والركاب بالإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار العدوى بالأمراض، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والالتزام بارتداء الكمامات.



