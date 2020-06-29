فيتنام تقرر إيقاف 27 طيارا باكستانيا عن العمل

قررت السلطات في فيتنام، اليوم الاثنين، إيقاف 27 طيارا باكستانيا عن العمل مؤقتا، للتأكد من المعلومات الواردة في رخصهم حول التخرج في مدارس الطيران.

جاء هذ القرار على خلفية فضيحة الدبلومات المزورة للطيارين في باكستان، حيث يعمل الطيارون الباكستانيون، الذين تم إيقافهم وباتوا محل تدقيق في صحة شهاداتهم، لدى شركات الطيران الفيتنامية.

وأعلنت سلطات الطيران الفيتنامية، إنها قررت التحقق من شهادات جميع الطيارين الذين يعملون في البلاد وتخرجوا في مدارس الطيران الباكستانية، حسبما ذكر تقرير نشرته بوابة "VNExpress"الإخبارية.

وكانت هيئة الطيران المدني الفيتنامي، أعلنت أن قرار إبعاد الطيارين الباكستانيين وزملائهم من الدول الأخرى، الذين تدربوا في باكستان دخل حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت وزارة الطيران بباكستان عن فضيحة شهادات مزورة، حيث بلغ عدد الطيارين المشتبه في شهاداتهم 262 طيارا، منهم 141 في الخطوط الجوية الباكستانية، والباقي في شركات خاصة.