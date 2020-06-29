فيتنام تقرر إيقاف 27 طيارا باكستانيا عن العمل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
وكالات

قررت السلطات في فيتنام، اليوم الاثنين، إيقاف 27 طيارا باكستانيا عن العمل مؤقتا، للتأكد من المعلومات الواردة في رخصهم حول التخرج في مدارس الطيران.

 

جاء هذ القرار على خلفية فضيحة الدبلومات المزورة للطيارين في باكستان، حيث يعمل الطيارون الباكستانيون، الذين تم إيقافهم وباتوا محل تدقيق في صحة شهاداتهم، لدى شركات الطيران الفيتنامية.

 

وأعلنت سلطات الطيران الفيتنامية، إنها قررت التحقق من شهادات جميع الطيارين الذين يعملون في البلاد وتخرجوا في مدارس الطيران الباكستانية، حسبما ذكر تقرير نشرته بوابة "VNExpress"الإخبارية.

 

وكانت هيئة الطيران المدني الفيتنامي، أعلنت أن قرار إبعاد الطيارين الباكستانيين وزملائهم من الدول الأخرى، الذين تدربوا في باكستان دخل حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي.

 

وفي الأسبوع الماضي، كشفت وزارة الطيران بباكستان عن فضيحة شهادات مزورة، حيث بلغ عدد الطيارين المشتبه في شهاداتهم 262 طيارا، منهم 141 في الخطوط الجوية الباكستانية، والباقي في شركات خاصة.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيتنام باكستان 27 طيار

أخبار تهمك

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 11 ساعة

إدارة بيراميدز تتعهد بحل الأزمة بين نجم الفريق و الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 5 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ ساعتين

آرثر يعود إلى برشلونة بعد الإتفاق مع يوفنتوس واليوم الإعلان الرسمي عن الصفقة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك الهارب يقترب من الانضمام إلى عملاق تونس

منذ ساعة و 17 دقيقة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

30 طيارا على الخط يعملون على عدة وجهات يتلقون تدريبا بتونس حول التعامل مع العنصر البشري

حظر تام لأفلام "بوليوود" بباكستان

المعتمرين الباكستانيين يغادرون مكة بعد السماح لهم بالعودة

فرنسا توفر التدريب لطيارين باكستانيين على طائرات رافال بعد توقيع اتفاق الهند

مغادرة 226 معتمرًا من المملكة إلى باكستان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

07:36 ص

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

06:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن