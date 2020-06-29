رتوش أخيرة تفصل إنتر ميلان عن ضم أشرف حكيمي رسميًا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:09 ص
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
وكالات
أكد المدير التنفيذي بنادي إنتر ميلان، جوزيبي ماروتا، أن المفاوضات مع ريال مدريد الإسباني بشأن انتقال النجم المغربي الواعد أشرف حكيمي لصفوف "النيراتزوري" دخلت مرحلة متقدمة، معرباً عن تفاؤله بإتمام العملية في الأيام القليلة المقبلة.

أكد ماروتا في تصريحات لشبكة سكاي سبورت الإيطالية: "هدف النادي وبشكل خاص بإرادة واضحة من عائلة زهانغ مالكة النادي، هو استمرار الاستثمار في الجانب الرياضي، والحصول على خدمات اللاعبين المهمين، لا أخفي أننا في مراحل متقدمة من المفاوضات بشأن أشرف حكيمي، ولكن علي أن أؤكد ضرورة احترام القائمة الحالية لإنتر، نهدف إلى زيادة مستوى الفريق في المستقبل".

وأضاف: "مديرنا الرياضي بييرو أوسيليو قدم عملاً ممتازاً، يجب إغلاق المفاوضات، ولكننا متفائلون، اليوم الإثنين سيكون يوماً مهماً، سنرى كيف سينتهي الموقف؟".

وكان صاحب 21 عاماً، الذي يلعب على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند الألماني آخر موسمين قادماً من ريال مدريد، أنهى كل الاتفاقات الشخصية مع إدارة النادي الإيطالي، حيث سيحصل على 5 ملايين يورو سنوياً، فيما ستدفع إدارة النادي 45 مليون يورو للإدارة المدريدية للحصول على خدماته، وفقاً لما أكدته وسائل إعلام إيطالية.

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