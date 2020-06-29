طرح فيلم سوشانت سينغ Dil Bechara للعرض عبر منصة ديزني بلص
الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:06 ص
أحمد جمال أحمد
فيلم آخر كان مؤجل طرحه للنجم الراحل سوشانت سينغ راجبوت هو Dil Bechara، أعلنت شبكة ديزني بلص للبث الرقمي بالهند عن ان الفيلم سيطرح للعرض عبر المنصة قريبا.
وحسبما افاد موقع انديا توداي، فإن فيلم سوشانت الجديد، سيعرض خلال يوم 24 من يوليو المقبل، للمشتركين بمنصة ديزني "هوت ستار"، للبث الرقمي بالهند.
وكان قد رحل عن عالمنا النجم الهندي الشاب سوشانت سينغ، في يوم 14 يونيو الماضي، بعد انتحاره شنقا بمنزله بمدينة مومباي.