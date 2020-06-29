جوفيندا يحتفل بمرور 21 عاما على طرح فيلم Haseena Maan Jaayegi



ونقل موقع انديا توداي، صورة قام جوفيندا بنشرها عبر حسابه الخاص على موقع انستجرام، كان ملصقا للفيلم الذي شارك في بطولته في ذلك الوقت النجم سانجاي دوت، وكاريزما كابور.



بالإضافة للنجمة بوجا بيتارا، وقد طرح فيلم Haseena Maan Jaayegi للمرة الأولى بصالات العرض الهندية عام 1999.



احتفل النجم الهندي القدير جوفيندا، بمرور 21 عام على طرح فيلم Haseena Maan Jaayegi، الذي شارك في بطولته مجموعة مميزة من نجوم ونجمات بوليوود.