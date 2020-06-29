رايان راينولدز يقتحم لقاء نجوم X-MEN ضمن مبادرة Global Citizen



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من مشاركة نجوم العمل بكامل عددهم، هيو جاكمن وصوفي ترنر، وهالي بيري وباتريك ستيورات، وفامك جانسين، في حين انضم اليهم خلال البث نجم كان مفاجأة.



وقالت الصحيفة البريطانية، أن النجوم المشاركين باللقاء، تفاجؤا بمشاركة النجم الكبير رايان راينولدز الذي يجسد شخصية ديدبول ضمن ابطال إكس مين.



شارك نجوم ونجمات أفلام إكس مين القدماى والجدد في مبادرة البث الإلكتروني Global Citizen، التي يجمع من خلالها تبرعات لصالح متضرري كورونا.