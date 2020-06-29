منار سامي تنشر صورة جريئة دون تعليق بعد تقديم بلاغ ضدها

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:02 ص
منار سامي
منار سامي
نشرت البلوجر منار سامي، إحدى مشاهير تطبيق "التيك توك"، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" دون تعليق.

وظهرت منار سامي بإطلالة جريئة، مرتدية "جمبسوت" بألوان النيون، شفافة أظهرت جسدها، وملابسها من الداخل، مع الشعر الأسود المنسدل والمكياج، ولم تدون "البلوجر" تعليقا على الصورة، مكتفية بوجه تعبيري.

بلاغ ضد منار سامي 
وتأتي صورة منار سامي، عقب وقت قليل من تقديم المحامي أشرف فرحات ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام ضدها، مطالبًا بالتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية.

وقال فرحات في بلاغه الذي حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام، إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت المشكو في حقها "منار سامي"،  لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.

وأضاف فرحات أن منار سامي أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسمها، واعتادت على بث صور وفيديوهات قصيرة على انستجرام والتيك توك، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

من هي منار سامي؟
تصنف نفسها "بلوجر" لعرض أبرز خطوط موضة الأزياء.

شاركت بمسابقة ملكة جمال العرب 2019.

لديها 241 ألف متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تشارك في فيلم "اركب تريند"، وهو فيلم لمجموعة من الوجوه الشابة، أبرزهم مصطفى أبوسريع.

أعلنت انتهاءها من تصوير مشاهدها في فيلم بأسم "فرقة المحترفين"

تقوم ببث مقاطع فيديو وهي "ترقص" على الاغاني الشعبية، من غرفتها، أو داخل سيارتها أو حتى بالشارع، على غرار حنين ومودة.

تطل على متابعيها بملابس صنفها البعض "خليعة" وأوضاع صور جريئة.

شاركت من قبل بـ"ستوري" عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت من خلالها داخل سيارتها تخترق حظر التجوال.
منار سامي تنشر صورة جريئة دون تعليق بعد تقديم بلاغ ضدها
منار سامي تنشر صورة جريئة دون تعليق بعد تقديم بلاغ ضدها

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