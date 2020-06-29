لم شمل نجوم فيلم "فيريس بيولر" للمرة الأولى منذ عام 1986
الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:03 ص
أحمد جمال أحمد
نحح الممثل الشاب جوش جاد في لم شمل ابطال فيلم الكوميديا الشبابية الشهيرة "فيريس بيولر day off" للمرة الاولى منذ عام 1986 ضمن برنامجه للبث الافتراضي.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من لم شمل نجوم العمل، الذي جاء ضمن برنامج Reunited Apart الذي ينظمه جوش جاد عبر الانترنت ويجمع به ابرز الفنانين.
وقالت الصحيفة أن نجوم الفيلم، خصصوا هذا اللقاء لتكريم روح مخرج الفيلم الراحل جون هيوز الذي كان له الفضل في ظهور نجوم كبار بهوليوود.