لم شمل نجوم فيلم "فيريس بيولر" للمرة الأولى منذ عام 1986



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من لم شمل نجوم العمل، الذي جاء ضمن برنامج Reunited Apart الذي ينظمه جوش جاد عبر الانترنت ويجمع به ابرز الفنانين.



وقالت الصحيفة أن نجوم الفيلم، خصصوا هذا اللقاء لتكريم روح مخرج الفيلم الراحل جون هيوز الذي كان له الفضل في ظهور نجوم كبار بهوليوود.



نحح الممثل الشاب جوش جاد في لم شمل ابطال فيلم الكوميديا الشبابية الشهيرة "فيريس بيولر day off" للمرة الاولى منذ عام 1986 ضمن برنامجه للبث الافتراضي.