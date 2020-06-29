كاتي بيري تعترف أنها أقدمت على الانتحار في 2017



ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار، الذي اعترفت خلاله كاتي انها كانت على بوعد خطوة من الانتحار في عام 2017، الذي اعتبرته عام الازمات بالنسبة لها.



واوضحت كيتي خلال تصريحاتها انه خلال هذا العام، انصفلت عن خطيبها الحالي اورلاندو بلوم، وقدمت البوم غنائي متواضع الامكانيات، ما جعلها تشعر بإكتئاب كبير لشعورها بالفشل.



اجرت النجمة الكبيرة كاتي بيري حوار اذاعي، مع اذعة SiriusXM CBC الشهيرة، تحدثت خلاله عن حياتها الفنية، ومشاعرها الخاصة في فترة الحمل الحالية.