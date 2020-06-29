إيفا جرين تقاضي إحدى شركات الإنتاج الأمريكية وتطالب بتعويض مليون دولار

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


تقدمت النجمة الكبيرة إيفا جرين بالمطالبة بتعويض من شركة الإنتاج الأمريكية White Lantern بعد الغائها للعمل على أحدث افلامها الذي كان سيطرح بعنوان A Patriot.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن إيفا، شعرت بتضرر كبير مادي ومعنوي لوقف العمل على الفيلم الذي وفرت لأجله وقت وتنازلت عن عقود أخرى بأعمال سينمائية للتمكن من المشاركة به.

ولذلك تقدم النجمة بدعوى قضائية امام محكمة لوس أنجلوس العليا، تطالب بها بتعويض من شركة الانتاج يقدر بمليون دولار، بعد اخلالها بالعقد.

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 11 ساعة

إدارة بيراميدز تتعهد بحل الأزمة بين نجم الفريق و الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ ساعتين

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الزمالك الهارب يقترب من الانضمام إلى عملاق تونس

منذ ساعة و 17 دقيقة

آرثر يعود إلى برشلونة بعد الإتفاق مع يوفنتوس واليوم الإعلان الرسمي عن الصفقة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

07:36 ص

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

06:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن