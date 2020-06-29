إيفا جرين تقاضي إحدى شركات الإنتاج الأمريكية وتطالب بتعويض مليون دولار



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن إيفا، شعرت بتضرر كبير مادي ومعنوي لوقف العمل على الفيلم الذي وفرت لأجله وقت وتنازلت عن عقود أخرى بأعمال سينمائية للتمكن من المشاركة به.



ولذلك تقدم النجمة بدعوى قضائية امام محكمة لوس أنجلوس العليا، تطالب بها بتعويض من شركة الانتاج يقدر بمليون دولار، بعد اخلالها بالعقد.



تقدمت النجمة الكبيرة إيفا جرين بالمطالبة بتعويض من شركة الإنتاج الأمريكية White Lantern بعد الغائها للعمل على أحدث افلامها الذي كان سيطرح بعنوان A Patriot.