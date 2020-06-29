بالأرقام.. حصاد الدوري الألماني لموسم 2019-2020

أسدل الستار على الدوري الألماني الدرجة الأولى لموسم 2019-2020، أول أمس السبت الموافق 27-6-2020، والذي توج به بايرن ميونيخ برصيد 82نقطة، وبفارق 13 نقطة عن وصيف الدوري بروسيا دورتموند "69 نقطة".





المتأهلون إلى البطولات القارية من الدوري الألماني





وتأهل كلا من، بايرن ميونيخ، بروسيا دورتموند ولايبزيج، وبروسيا مونشنغلادباخ، إلى دوري أبطال أوروبا، بينما صعد باير ليفركوزن إلى الدوري الأوروبي، فيما تأهلا هوفنهايم وفولفسبورغ إلى تصفيات الدوري الأوروبي.





بايرن ميونيخ يعد هذا اللقب الـ30 في تاريخه، بينما جاء بروسيا دورتموند للمرة التاسعة في تاريخه في وصافة الدوري.





بايرن ميونيخ يقلب الطاولة في الدور الثاني ليتوج باللقب





بعد نهاية الدور الأول من الدوري الألماني كان لايبزيج متصدرا الدوري برصيد 37نقطة، وبروسيا مونشنغلادباخ ثانيا برصيد 35 نقطة، وبايرن ميونخ ثالثا برصيد 33 نقطة.





أكثر الأندية تحقيقا للتعادل في الدوري الألماني





لعب خلال الموسم الحالي من البوندسليجا 306 مباراة، منهم 128 لقاء انتهوا بالتعادل، وكان الاكثر تحقيقا لنتيجة التعادل هما فرق فورتونا ولايبزيج وشالكه، بعدد 12 مباراة لكل منهم، و178 مباراة شهدوا فوز أحد طرفي اللقاءات.





أقوى خط هجوم ودفاع في الدوري الألماني بعد نهاية الموسم





سجل خلال هذه المباريات 980 هدفا، منهم 100 هدف لصالح المتوج باللقب بايرن ميونيخ، كأكثر الأندية تسجيلا للأهداف، بينما جاء أقل الأندية تسجيلا للاهداف فورتونا دوسيلدورف برصيد36 هدف.





أما عن أضعف خط دفاع فكان من نصيب بادربورن متذيل جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة، حيث سجل في مرماه 74 هدف، بينما جاء بايرن ميونيخ كأقوى خط دفاع حيث مني مرماه بـ 32 هدف.





12 مباراة دون مشاهدة للأهداف في الدوري الألماني





وخرجت 12مباراة في الدوري الألماني لموسم 2019-2020، دون أن تشهد أي أهداف.





أكبر نتيجة في الدوري الألماني





وكانت أكبر نتائج النسخة هو فوز لايبزيج أمام هاينز بثمانية نظيفة في الجولة العاشرة.





أكثر اللاعبين والأندية حصولا على الكروت





أشهر خلال مباريات البوندسليجا 1175 كارت أصفر، جاء النصيب الأكبر لفريق بادربورن بعدد 83 كارت، ويليه فيردر بريمن بعدد 81 كارت، ويأتي لايبزيج أقلهم في تلقي البطاقات الصفراء بعدد 41 كارت.





كما تم إشهار 55 كارت أحمر، ليسجل لاعبي فريق باير ليفركوزن الأكثر حصولا على الكروت الحمراء برصيد 6 كروت، وأقلهم فورتونا دوسيلدورف وبروسيا دورتموند بعدد كارت واحد فقط.





أما على مستوى اللاعبين، فجاء كلاوس غجلاسولا لاعب بادربورن، كأكثر اللاعبين حصولا على الكروت الصفراء برصيد 17كارت.





بينما الأكثر حصولا على الكروت الحمراء برصيد 2 كارت، كلا من، ليون بابلي لاعب ليفركوزن، الساني بليه لاعب بروسيا مونشنغلادباخ، وبينيامين هوبنه لاعب هوفنهايم.





قائمة هدافي الدوري الألماني





ويأتي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ هدافا للدوري الألماني برصيد 34 هدف، المرشح بقوة للظفر بجائزة الحذاء الذهبي لهذا العام، بفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني تيمو فيرنر لاعب لايبزيج "28 هدف".





أما عن المدافعين الهدافين، فقد حل مارتن هينتيرجر مدافع آنتراخت فرانكفورت

فيليب ماكس ظهير أيسر أوغسبورغ، الأكثر تسجيلا للأهداف من بين اللاعبين المتواجدين في مراكزهم برصيد8 أهداف لكل منهما.





هولاند يفرض نفسه في البوندسليجا





من أبرز المواهب التي ظهرت في الدوري الألماني هذا الموسم إيرلينج هولاند لاعب بوروسيا دورتموند الشاب "19 عاما"، الذي خاض 15 مباراة، وسجل 13 هدف، ليلفت أنظار العديد من الفرق حول العالم.





نوير الأكثر خروجا بشباك نظيفة





كما يأتي مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الأكثر خروجا بشباك نظيفة في 15 مباراة، من أصل 33 لقاء.





الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الألماني





ويتواجد مولر لاعب بايرن ميونيخ، على رأس قائمة الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الألماني بعدد 21 هدف، وبفارق 5تمريرات عن صاحب المركز الثاني جيدون سانشو، " 16 هدف".





هدافو كل فرق الدوري الألماني:





- اوغسبورغ، لاعبه فلوريان نايديرليشينز برصيد 13 هدف





- أونيون بيرلين، لاعبه سبيستيان أنديرسون برصيد 12 هدف





- اينتراخت فرانكفورت، لاعبه أندريا سيلفا برصيد 12 هدف





- بادربورن، لاعبه دنيس سربني، برصيد 5 أهداف





- باير ليفركوزن، لاعبه كاي هافيرتز برصيد 12 هدف





- بايرن ميونيخ، لاعبه ربورت ليفاندوفسكي برصيد 34هدف





- بروسيا مونشنغلادباخ، لاعبه الساني بليه، برصيد 10 أهداف





- بروسيا دورتموند، لاعبه جيدون سانشو برصيد 17 هدف





- شالكه، لاعبه سوات سيردار برصيد 7 أهداف





- فرايبورغ، لاعبه نيلز بيترسن، برصيد 11 هدف





- فورتونا دوسيلدورف، لاعبه روين هيننينجز، برصيد 15هدف





- فولفسبورج،لاعبه فوتر فيجورست برصيد 16 هدف





- فيردر بريمن، لاعبيه يويا اوساكا، وميلوت ريشكا برصيد 8اهداف لكل منهما





- كولن، لاعبه جون كوردوبا، برصيد 13 هدف





- لايبزيج، لاعبه تيمو فيرنر برصيد 28هدف





-ماينز، لاعبه روبين كايسون، برصيد 13 هدف





- هرتا برلين، لاعبيه ابيسفيتش، دودي لوكابيكو برصيد 7 أهداف لكل منهما





- هوفنهايم، لاعبه اندريج كراماريتش، برصيد 12 هدف





كم هاتريك في الدوري الألماني موسم 2019-2020؟





يشار إلى أنه تم تسجيل 12 هاتريك خلال الموسم المنصرم من لاعبي أندية الدوري الألماني، وكان أكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثية هو تيمو فيرنر بعدد 3 مرات.





جدير بالذكر أن فورتونا دوسيلدورف، وبادربورن قد هبطا إلى دوري الدرجة الثانية، فيما يحتكم فيردر بيرمن إلى مباراة فاصلة مع هايدينهايم لكي يحسم أمره بشأن الهبوط أو الثبات في دوري الدرجة الأولى.