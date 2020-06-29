هالزي تطرح فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان Be Kind

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

طرحت المغنية الشابة هالزي فيديو كليب أحدث اغنياتها، بعنوان Be Kind عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، والذي قدمته للتوعية بدعم مصابي كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الأغنية، تحمل ضمن كلماتها رسالة، تناشهد بها هالزي الجميع التعامل بلطف وود مع مصابي كورونا ودعمهم معنويا.

وسبق أن طرح العديد من مشاهير الغناء في العالم مجموعة مميزة من الاغنيات التي قدموا بها الدعم لمتضرري وضحايا فيروس كورونا، كان من ضمنهم أريانا جراندي وجاستن بيبر.

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