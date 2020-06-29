أريانا جراندي تؤكد علاقتها بدالتون جوميز بمناسبة عيد ميلادها الـ 27

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

استغلت النجمة الشابة أريانا جراندي مناسبة عيد ميلادها الـ 27، لتعلن رسميا للمرة الاولى علاقتها العاطفية بالشاب دولتون جوميز، الذي اخفت علاقتها به طوال الشهور الماضية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات نشرتها أريانا كانت في برفقة دلتون وللمرة الأولى تبادله القبلات، كاشفة بانه كان يقضي برفقتها فترة الحجر الصحي الماضية بأكملها.

وكان أول ظهور لأريانا برفقة دالتون عبر فيديو أغنيتها الجديدة stuck with you، التي قدمتها مع جاستن بيبر لرفع الروح المعنوية للمقيمين بمنازلهم في فترة الحجر.

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