مايلي سايرس تؤدي أغنية help بملعب فارغ دعما لمتضرري كورونا



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن مبادرة Global Goal: Unite For Our Future، تعتبر مجموعة من الحفلات الموسيقية التي تبث عبر الانترنت للأمريكيين وتوزع عائدت بثها لدعم المتضررين من كورونا.



وشارك بهذه المبادرة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء والتمثيل بهوليوود كان ابرزهم النجم دوين جونسون الشهير بالصخرة، والنجمة شاكيرا.



قدمت المغنية الشابة مايلي سايرس، فقرة غنائية لأغنية فريق "بيتلز" الشهيرة help، بملعب Rose Bowl الفارغ، ضمن مبادرة باسم Global Goal: Unite For Our Future.