محاولات لاقناع الأمير هاري وميجان ماركل لحضور العرض الخاص لجيمس بوند



وقالت صحيفة ديلي ميل، ان العرض الخاص للفيلم بالولايات المتحدة سيكون موعده بعد اسبوع من العرض الخاص بلندن الذي يحضره ضمن المراسم الرسمية الأمير ويليام وزوجته.



ذلك على الرغم من اعلان هاري وميجان أنهما رسميا تخليا عن كافة مناصبهما الملكية والقابهما التي تجعلهم تابعين للاسرة المالكة ببريطانيا.



يعمل حاليا المسئولين عن انتاج الجزء القادم من افلام جيمس بوند، على اقناع كل من الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، لحضور العرض الخاص من الفيلم بالولايات المتحدة.