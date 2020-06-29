بيونسيه تنشر الإعلان الترويجي الأول لألبومها المرئي Black Is King



ونقلت صحيفة ديلي ميل، المقطع الترويجي للألبوم، والذي يقام على اساس اغنية تحمل عنوان Black Is King نفسه، كانت طرحتها بيونسيه العام الماضي مع النسخة السنيمائية الحية من فيلم الأسد الملك.



وستقدم بيونسيه عبر الألبوم مجموعة مميزة من الأغنيات التي تدعم بها حياة اصحاب البشرة السمراء بالولايات المتحدة والعالم.



تستعد النجمة الكبيرة بيونسيه لطرح ألبوم جديد تصور اغنياته بالكامل عبر طريقة الفيديو كليب، بعنوان Black Is King.