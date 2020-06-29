أديل تستعرض رشاقتها في لقطات جديدة تنشرها على "إنستجرام"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
استعرضت النجمة الكبيرة أديل ما حققته من إنجاز بفقدان الكثير من الوزن، بنشرها للقطات جديدة لها، استعرضته خلالها نحافتها التي أصبحت محل اعجاب الملايين من متابعيها.

ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي ظهرت بها أديل، وهي ترقص على أنغام مجموعة من أشهر اغنياتها، ولمحت الصحيفة إلى أن أديل أشارت لعلاقتها مع مغني الراب "سكبتا" عبر هذه اللقطات.

وأكد ذلك تعليق لسكبتا نفسه، اسفل هذه اللقطات، كتب به انه نجح اخيرا في الاستحواذ على كلمة المرور الخاصة بحساب أديل.

أخبار تهمك

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 5 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 16 ساعة

آرثر يعود إلى برشلونة بعد الإتفاق مع يوفنتوس واليوم الإعلان الرسمي عن الصفقة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك الهارب يقترب من الانضمام إلى عملاق تونس

منذ ساعة و 12 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

07:36 ص

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

06:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن