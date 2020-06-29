أديل تستعرض رشاقتها في لقطات جديدة تنشرها على "إنستجرام"



ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي ظهرت بها أديل، وهي ترقص على أنغام مجموعة من أشهر اغنياتها، ولمحت الصحيفة إلى أن أديل أشارت لعلاقتها مع مغني الراب "سكبتا" عبر هذه اللقطات.



وأكد ذلك تعليق لسكبتا نفسه، اسفل هذه اللقطات، كتب به انه نجح اخيرا في الاستحواذ على كلمة المرور الخاصة بحساب أديل.



استعرضت النجمة الكبيرة أديل ما حققته من إنجاز بفقدان الكثير من الوزن، بنشرها للقطات جديدة لها، استعرضته خلالها نحافتها التي أصبحت محل اعجاب الملايين من متابعيها.