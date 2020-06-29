ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:36 ص
ميسي وبنزيما
ميسي وبنزيما
أحمد عصام
حقق فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي انتصارا صعبا على حساب فريق إسبانيول بالأمس بنتيجة 1-0، حيث أحرز اللاعب البرازيلي كاسيميرو هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. 

وفشل كريم بنزيما في اللحاق باللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة بجدول ترتيب هدافي الليجا، حيث يحل ليونيل في صدارة الترتيب برصيد 21 هدف وبفارق 4 أهداف عن الفرنسي. 

وحقق ليونيل ميسي جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإسباني بالموسم الماضي بعد تصدر ترتيب الهدافين برصيد 36 هدف. 

ويأتي جدول ترتيب هدافي الليجا كالتالي :-

1- ليونيل ميسي 21 هدف.

2- كريم بنزيما.. 17 هدف.

3- لويس سواريز 13 هدف.

4- جيرارد مورينو 13 هدف.

5- أوكامبوس 12 هدف.

6- ياجو أسباس 12 هدف.

7- لوكاس بيريز 11 هدف.

8- راؤول جارسيا 11 هدف.

9- روجر مارتي 11 هدف.

أخبار تهمك

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ ثلث ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 4 ساعات

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ ساعتين و 24 دقيقة

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 14 ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 18 ساعة

آرثر يعود إلى برشلونة بعد الإتفاق مع يوفنتوس واليوم الإعلان الرسمي عن الصفقة

منذ ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 13 ساعة

عماد الدين أديب: الموقف الإثيوبي ليس موقفًا إثيوبيًا خالصًا (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

06:49 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن