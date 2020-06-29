بالأرقام.. مهاجم ساوثهامبتون داني إنجز يتفوق على محمد صلاح

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:33 ص
داني إنجز
داني إنجز
علي ماهر حلمي


استطاع داني انجز مهاجم نادي ساوثهامتون تسجيل هدفين فى فوز فريقه على واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين على ملعب واتفورد مساء الأحد ليتخطي محمد صلاح فى قائمة هدافي البطولة الإنجليزية.

وأصبح انجز في المركز الثاني بجدول هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 18 هدفا خلف صاحب المركز الأول فاردي مهاجم ليستر سيتي الذي يمتلك 19 هدف ثم يأتي كل من محمد صلاح و اوبامبيج مهاجم نادي آرسنال برصيد 17 هدف.

وبعد تسجيل الهدفين أصبح المهاجم الدولي الإنجليزي داني إنجز أكثر لاعبي البريميرليج هذا الموسم تسجيلا للأهداف خارج الديار برصيد 10أهداف حسب ما نشرته شبكة اوبتا العالمية للإحصاء بعد المباراة.

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق جائزة الحذاء الذهبي كهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " في الموسمين السابقين.

أخبار تهمك

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 18 ساعة

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ ساعتين و 27 دقيقة

آرثر يعود إلى برشلونة بعد الإتفاق مع يوفنتوس واليوم الإعلان الرسمي عن الصفقة

منذ ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعات

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ حوالي 3 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

شاهد.. عمرو أديب يروي موقفا صادما مع وزير في عهد مبارك

06:49 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن