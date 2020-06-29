بالأرقام.. مهاجم ساوثهامبتون داني إنجز يتفوق على محمد صلاح









استطاع داني انجز مهاجم نادي ساوثهامتون تسجيل هدفين فى فوز فريقه على واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين على ملعب واتفورد مساء الأحد ليتخطي محمد صلاح فى قائمة هدافي البطولة الإنجليزية.





وأصبح انجز في المركز الثاني بجدول هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 18 هدفا خلف صاحب المركز الأول فاردي مهاجم ليستر سيتي الذي يمتلك 19 هدف ثم يأتي كل من محمد صلاح و اوبامبيج مهاجم نادي آرسنال برصيد 17 هدف.





وبعد تسجيل الهدفين أصبح المهاجم الدولي الإنجليزي داني إنجز أكثر لاعبي البريميرليج هذا الموسم تسجيلا للأهداف خارج الديار برصيد 10أهداف حسب ما نشرته شبكة اوبتا العالمية للإحصاء بعد المباراة.



