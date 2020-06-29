آرثر يعود إلى برشلونة بعد الإتفاق مع يوفنتوس واليوم الإعلان الرسمي عن الصفقة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:56 ص
آرثر ميلو
آرثر ميلو
علي ماهر حلمي


عاد النجم الدولي البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط نادي برشلونة الي اسبانيا اليوم قادما من تورينو بعد أن أتفق مع نادي يوفنتوس الإيطالي للإنتقال له خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورت الإيطالية أن الصفقة بين نادي برشلونة ونظيره يوفنتوس قد تمت حيث سينضم اللاعب الدولي البوسني الي صفوف النادي الكتالوني فى مقابل انتقال آرثر لصفوف يوفنتوس الإيطالي الذي اتفق معه على توقيع عقد لمدة 5 سنوات براتب 5.5 مليون يورو سنويا.

وأضافت الشبكة الإيطالية الشهيرة أن اليوم الاثنين من المفترض انه سيكون موعد الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة التبادلية بين الفريقين.

واختتمت الشبكة أن آرثر سيتدرب غداً مع برشلونة استعداداً لمباراة أتلتيكو مدريد المقبلة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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