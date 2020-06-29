في عيد ميلادها الـ 49.. سبب أنفصال نوال الزغبي عن زوجها إيلي ديب









تعتبر الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، من أجمل الفنانات بالوطن العربي، كما أنها تمتتع بصوت قوي جعلها في مقدمة الفنانات اللبنانيات اللاتي يحبهن الجمهور.ونحتفل اليوم نوال الزغبي، التي قدمت العديد من الألبومات الغنائية في مشوارها الفني، الاتنين الموافق 29 يونيو بعيد ميلادها الـ 49.وتعد نوال الزغبي من اكثر الفنانات التي أثارت الجدل بزوجها رغم أنها تزوجت مرة واحدة من إيلي ديب، إلا أن أزمة انفصالها مازلت تثير الجدل حتى الأن خاصة بعد ذهاب ابنتها لتعيش مع والدها.وكان سبب انفصال نوال الزغبي عن زوجها بعدما طب من "إيلي" تطليق زوجتة عقب حفل "نوال" الذي أقامته في شرم الشيخ، حيث شاهد فيه ما لم يكن يستطيع التغاضي عنه، في تلميح إلى سلوك "الزغبي" التي طالتها إشاعة الارتباط وقتها بمدير أعمال الفنان فضل شاكر، بحسب ما جاء على لسان "ديب" بعدد من المجلات اللبنانية.َوكان للكنيسة المارونية في لبنان، موقفها الحازم من قرار الطلاق بين نوال الزغبي و"إيلي"، حيث رفضت الكنيسة الموافقة على الطلاق لعدم وجود أي مبرر، رغم وقوع الطلاق المدني بين الاثنين بعد زواج دام 17 عامًا، وانجبت نوال ثلاث أبناء تيا التي تبلغ من العمر 20 وولدين تؤام "جوي" 16 عامًا و"جورجي" 16 عامًا.