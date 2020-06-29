ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الـ28

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:18 ص
هدافو الدوري الإيطالي
هدافو الدوري الإيطالي
أحمد عصام


انتهت منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإيطالي بالأمس، حيث نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الفوز على حساب فريق بارما بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في اخر مباريات هذا الأسبوع. 

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة وبفارق 5 نقاط عن فريق لاتسيو صاحب المركز الثاني. 

ويتصدر تشيرو إيموبلي مهاجم فريق لاتسيو جدول هدافي الدوري الإيطالي برصيد 28 هدف، حيث سجل هدفا في شباك فيورنتينا بالمواجهة الاخيرة مساء أمس.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالتالي :- 

1- تشيرو إيموبلي  28 هدف.
2- كريستيانو رونالدو 23 هدف.
3- روميلو لوكاكو 19 هدف.
4-  جواو بيدرو 17 هدف.
5- جوسيب اليسيتش 15 هدف.
6- لويس مورييل 15 هدف.
7- ايدين دزيكو 14 هدف.
8- فرانشيسكو كابوتو 14 هدف.
9- دوفان زاباتا 14 هدف.

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