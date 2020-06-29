صفقة أشرف حكيمي وإنتر ميلان مهدده بالفشل

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:09 ص
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
غدير أحمد
أوضحت تقرير صحفي إسباني اليوم، عن بعض الشكوك حول حسم صفقة انتقال المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد، إلى إنتر ميلان.


وكشفت العديد من التقارير أن الفريقين اتفقا على حسم الصفقة نظير 40 مليون يورو، بجانب المكافآت.



ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني:" أن ريال مدريد لم يتلق حتى الآن العرض بشكل رسمي من جانب الإنتر لضم حكيمي.


وأضاف:" أن الفريق الملكي يرى الاستغناء عن حكيمي نظير 40 مليون يورو عرضًا سيئًا للغاية، لأن اللاعب اكتسب قيمة أكبر من ذلك خلال الموسمين السابقين".


وشدد:" أن فريق ريال مدريد قد لا يقبل على عرض إنتر فور عرضه،  ومن المرجح انه سيستغل أندية كبرى لإتمام الصفقة لرفع السعر مثل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.


والجدير بالذكر أن ريال مدريد لم يعلن حته الآن مصير حكيمي، لأن الكلمة الأخيرة ستكون للنادي الملكي الذي يربط الظهير المغربي بعقد حتى صيف 2023.

أخبار تهمك

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

لاعبين برشلونة يتهمون كيكي سيتين بإهدار الوقت

منذ ساعة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 13 ساعة

طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

منذ ساعة و نصف

برشلونة يستعيد نجم الفريق المصاب قبل موقعة أتليتكو مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن