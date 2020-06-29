صفقة أشرف حكيمي وإنتر ميلان مهدده بالفشل

أوضحت تقرير صحفي إسباني اليوم، عن بعض الشكوك حول حسم صفقة انتقال المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد، إلى إنتر ميلان.









وكشفت العديد من التقارير أن الفريقين اتفقا على حسم الصفقة نظير 40 مليون يورو، بجانب المكافآت.













ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني:" أن ريال مدريد لم يتلق حتى الآن العرض بشكل رسمي من جانب الإنتر لضم حكيمي.









وأضاف:" أن الفريق الملكي يرى الاستغناء عن حكيمي نظير 40 مليون يورو عرضًا سيئًا للغاية، لأن اللاعب اكتسب قيمة أكبر من ذلك خلال الموسمين السابقين".









وشدد:" أن فريق ريال مدريد قد لا يقبل على عرض إنتر فور عرضه، ومن المرجح انه سيستغل أندية كبرى لإتمام الصفقة لرفع السعر مثل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.







