ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:06 ص
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
أحمد عصام



نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على حساب فريق إسبانيول بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني. 

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد هذا الفوز برصيد 71 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 69 نقطة. 

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني كالاتي :-

1- ريال مدريد 71 نقطة.
2- برشلونة 69 نقطة.
3- أتلتيكو مدريد 58 نقطة.
4- إشبيلية 54 نقطة.
5- فياريال 51 نقطة.
6- خيتافي 49 نقطة.
7- ريال سوسيداد 47 نقطة.
8- فالنسيا 46 نقطة.
9- أتلتيك بلباو 45 نقطة.
10- غرناطة 43 نقطة.
11- أوساسونا 41 نقطة.
12- ليفانتي 41 نقطة.
13- ريال بيتيس 37 نقطة.
14- بلد الوليد 35 نقطة.
15- إيبار 35 نقطة.
16- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة.
17- سيلتا فيجو 34 نقطة.
18- ريال مايوركا 26 نقطة.
19- ليجانيس 25 نقطة.
20- إسبانيول 24 نقطة.

وسوف يلتقي فريق ريال مدريد يوم الخميس المقبل مع فريق خيتافي، بينما يواجه برشلونة نظيره فريق أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء القادم على ملعب الكامب نو.

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