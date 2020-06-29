صفقة تبادلية بين ليفربول ونابولي بطلها كوليبالي









ذكرت تقارير صحفية انجليزية وايطالية اليوم أن نادي ليفربول الإنجليزي يرغب في إجراء صفقة تبادلية مع نظيره نادي نابولي الإيطالي بطلها المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي.





وأشارت التقارير أنه نظرا لسعر المدافع الدولي السنغالي العالي يرغب نادي ليفربول في إدخال المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرين في صفقة كوليبالي بالإضافة إلي مبلغ مالي لضم اللاعب خلال هذا الصيف.





بينما حدد ‏دي لاورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي مبلغ قدره 100 مليون يورو لمن يرغب فى ضم المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي الذي تألق بقوة مع النادي الإيطالي خلال السنوات المقبلة.



